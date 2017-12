I Carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione di attività di indagine scaturita da una querela sporta da una donna del luogo, hanno deferito in stato di libertà il suo ex compagno per atti persecutori e percosse.

L’uomo, dopo aver intrattenuto con la querelante una relazione sentimentale, terminata qualche mese addietro, ha posto in essere, con reiterate condotte, comportamenti sfociati in pedinamenti, minacce a mezzo telefono e percosse.