La legge 21 dicembre 2005, n. 270 prevede che la commissione comunale possa nominare gli scrutatori scegliendoli tra i nominativi compresi nell’apposito albo, anziché procedere al sorteggio. Moltissimi comuni italiani non hanno inteso esercitare la discrezionalità concessa dalla legge, in quanto è arduo effettuare una scelta esaminando nominativo per nominativo le migliaia di cittadini iscritti all’albo degli scrutatori. Va da sé che spesso questa pratica si risolve nel solito clientelismo che Liberi ed Uguali intende combattere con forza.

È vergognoso continuare a speculare per fini elettorali sulle difficoltà economiche della gente.

Considerato che tutti gli iscritti devono avere le stesse possibilità nell’ ambito di una procedura trasparente, si chiede al Commissario e alla Commissione di adottare il sorteggio come hanno fatto moltissimi comuni in Italia e in Puglia. Cosi ha fatto anche il precedente commissario a Brindisi alle ultime elezioni su richiesta di tanti cittadini.

Il sistema trasparente e democratico del sorteggio previene e preclude ingerenze e privilegi di qualsiasi natura.

Coordinamento Liberi e Uguali Brindisi