Happy Casa Brindisi supera la prova del nove e inanella la nona vittoria consecutiva su nove incontri di precampionato. Per concludere alla perfetta media del 100% domani sarà nuovamente in campo nell’ultimo episodio di preseason in occasione della finalissima del “IX Trofeo I.R.T.E.T.”.

Nel remake della finale di Rieti disputata domenica scorsa, i biancoazzurri riescono ancora ad avere la meglio sulla coriacea Virtus Roma dell’ex coach Piero Bucchi al termine di una partita combattuta e terminata sul punteggio di 83-79.

Quaranta minuti giocati a buona intensità dove la Happy Casa cerca di mettere subito le mani sul match con la coppia lunghi Gaffney-Brown sugli scudi. Il primo realizza 8 dei 23 punti totali messi a referto, risultando il top scorer dell’incontro, e piazza l’allungo sul 23-15 di fine primo quarto. La Virtus risponde con un break di 12-4 propiziato da Baldasso e mette il naso avanti nel secondo parziale. La buona vena realizzativa di Clark (17 punti) rispedisce a distanza di sicurezza gli avversari e segna il break al rientro dagli spogliatoi raggiungendo la doppia cifra di vantaggio per Brindisi (63-52 al 30′).

Brown accusa un forte colpo a causa di uno scontro di gioco con Landi ed è costretto a uscire dalla contesa sul finire del terzo quarto. Roma prova ad approfittarne ma il solito decisivo contributo di Banks da 17 punti chiude i giochi e timbra la nona vittoria biancoazzurra.

Domani l’epilogo conclusivo della preseason in occasione delle finali in programma al Palazzetto dello Sport “Angioni-Caliendo” di Maddaloni. Happy Casa attende la vincente della seconda semifinale tra la Sidigas Avellino e l’Eurobasket Roma.

IL TABELLINO

Happy Casa Brindisi-Virtus Roma: 76-68

Parziali: (23-15; 39-35; 63-52; 76-68)

HAPPY CASA: Banks 17, Brown 15, Rush 5, Gaffney 23, Zanelli, Moraschini, Clark 17, Cazzolato, Chappell 6, Wojciechowski ne, Taddeo ne, Ianuale ne. All.: Vitucci.

VIRTUS ROMA: Alibegovic 11, Lucarelli ne, Chessa, Moore 10, Sandri 7, Baldasso 10, Saccaggi 4, Landi 9, Sims 22, Matic ne, Santiangeli 6. All.: Bucchi.

