Un momento importante, per noi di Liberi e Uguali, ma soprattutto per la comunità brindisina e chi crede ancora in una politica migliore. La presentazione, presso la nostra sede in Via De Flagilla a Brindisi, dei candidati al Parlamento che, lo speriamo , rappresenteranno il nostro territorio dopo l’ appuntamento elettorale del 4 marzo. Gente nuova, motivata, competente: in sostanza, il “ messaggio” che Liberi e Uguali ha voluto lanciare sin dall’ inizio della sua costituzione, per mettersi alle spalle un modo di far politica che non piace più ai cittadini.

Rossella Muroni, Presidente uscente di Lega Ambiente, candidata alla Camera, capolista plurinominale Brindisi – Martina- Taranto – Monopoli ; Vito Antonacci ( Camera, plurinominale Brindisi – Martina- Taranto – Monopoli ) ; Giuseppe Palazzo ( uninominale Camera Brindisi ); Valentina Carella( Camera, uninominale Francavilla); Pier Luigi Sozzi( Senato, uninominale Brindisi – Monopoli); Rosanna Cavallo ( Senato,plurinominale Puglia 2 ). Tutti, con il loro entusiasmo, di fronte ad un pubblico gremito, a chi ha voluto credere nel nostro progetto, fatto di persone per bene che vogliono dare una svolta al Paese, ai territori.

“ Siamo orgogliosi dei nostri candidati che sapranno rappresentare il nostro territorio – ha dichiarato Cristiano D’Errico , componente del Coordinamento Liberi e Uguali Brindisi. Con loro, avvieremo delle iniziative con le associazioni, nei quartieri. Perche’ bisogna saper ascoltare la gente, i loro bisogni, le loro sofferenze e aspettative. Non per caso, Liberi e Uguali ha proposto e candidato personalità che si sono già’ distinte nel loro impegno sociale e su versanti molto delicati come quello ambientale. Esempio emblematico Rosanna Cavallo, da sempre a contatto con i disagi di chi soffre e dei diversamente abili, che conosce bene la difficile realtà’ brindisina e non solo “.

Liberi e Uguali e’ per uno sviluppo ambientale sostenibile, concetto ribadito, nel corso del suo intervento, da Rossella Muroni, Presidente uscente di Lega Ambiente. “Basta con le scelte ambientali imposte e subite, e’ arrivato il momento che le comunità si impadroniscano di un’ autonomia decisionale che traguardi, finalmente, ad un nuovo modello di sviluppo. Per far questo, ci vuole una politica diversa, quella che noi vogliamo rappresentare in Parlamento”.

Rossella Muroni che, tra l’ altro, ha anche avuto un colloquio con il nostro candidato Sindaco brindisino Riccardo Rossi ; un’ occasione di dialogo e confronto, su tematiche rilevanti come la de carbonizzazione, le bonifiche (importanti per la città di Brindisi, sotto il profilo ambientale e occupazionale), l’interlocuzione con il prossimo governo per portare una volta per tutte nel territorio brindisino un diverso e innovativo modello di sviluppo.

COORDINAMENTO LIBERI E UGUALI BRINDISI