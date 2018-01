In occasione della sua presenza in Puglia il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sabato 20 alle ore 11, presso la sede di Art1 in via De Flagilla 30, farà un incontro con la stampa e con gli aderenti brindisini a Liberi e Uguali.

Enrico Rossi, uno dei fondatori di Art1, movimento che assieme a Sinistra Italiana e a Possibile, ha dato vita a Liberi e Uguali, lista che sarà presente nelle prossime elezioni politiche del 4 marzo e in quelle amministrative della città, farà il punto sui contenuti, gli impegni e le prospettive del nuovo soggetto politico.

Alla sua presenza sarà inoltre cambiata l’insegna della sede di Art1 di Brindisi in quella nuova di Liberi e Uguali.