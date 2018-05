Giovedì 17 maggio, alle ore 19, presso la libreria “Pensiero Bambino”, Paoletta Maizza ci racconterà la storia di Giulietta e Jean nel romanzo “Con la pioggia d’Autunno” (Lettere Animate).

Un viaggio, due mondi che si incontrano. Giulietta, giovane e arrabbiata con la vita, Jean uomo solitario e schivo.

La Puglia, la pioggia, la famiglia, il passato e il presente che si incrociano in un puzzle di coincidenze che porteranno solo a un punto, all’amore. A dispetto di ogni cosa, persino degli ostacoli del cuore e delle scelte obbligate, Giulietta e Jean si diranno mai “ti amo”? Capiranno che la vita è fatta di sorprese e di rinascita? Un romanzo che è allo stesso tempo leggero e denso di spunti di riflessione sull’amore, sull’amicizia, sulle relazioni tra genitori e figli.

Prima di diventare un’autrice, Paoletta Maizza è stata un’artista e una pittrice, una commessa, una sorta di maestra per il doposcuola e di laboratori d’arte per bambini. Si è cimentata nella scrittura già da ragazza, ma dopo diversi anni ha pubblicato Always, love forever, Forever…for in love, Una come te. Vive in Puglia, a Ceglie Messapica, con suo marito e i sue due bambini.

L’evento è inserito nel calendario “Espressioni di Primavera” del Comune di Ceglie Messapica.