“Caro Andrea, non eri ‘previsto’, ma questo non significa che non ti volessimo, anzi!

La verità è che sia io che Sahra eravamo terrorizzati all’idea che l’altro fosse rimasto incastrato in questa situazione. Sahra temeva che io non l’amassi davvero e che stessi con lei per senso del dovere. Anch’io avevo le mie paure, ho sempre avuto paura di lasciarmi andare, di essere abbandonato dalla donna che amavo”.

Si racconta così l’esponente M5S Alessandro Di Battista nel libro appena uscito “Meglio Liberi, Lettera a mio figlio sul coraggio di cambiare” edito da Rizzoli.

Il libro si snoda lungo due binari: l’attesa e la prima settimana di vita del figlio e gli avvenimenti degli ultimi mesi (o anni) che hanno portato Di Battista a maturare le sue scelte. “Avrei voluto dare a Rimini la notizia della mia non ricandidatura” scrive il parlamentare, che decide poi di non svelare la sua decisione per non rovinare la kermesse a Luigi Di Maio. “Io non sono uno statista, ho fatto il parlamentare e ce l’ho messa tutta”.

Appuntamento a domenica 18 febbraio alle ore 12,00 presso l’Hotel Ostuni Palace. Dialoga con l’autore Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.

Una domenica da non perdere. L’organizzazione assicura la diretta social – #Librinfaccia #OstuniPalace #linfa18 #DiBattista #MeglioLiberi #Ostuni

Librinfaccia. Un evidente gioco di parole che prende spunto dalla traduzione letterale del più famoso social network del mondo per ridare vita e diffusione al libro. E soprattutto il suo nome allude dichiaratamente al metterci la faccia, metterci mpegno, e passione. Librinfaccia da oltre quattro anni seleziona e presenta libri che si articolano attorno alla cucina, ai giovani, alla politica, ai vizi e alle virtù del Paese.

