L’IC Sant’Elia-Commenda di Brindisi aderisce alla sperimentazione “Scuole aperte allo sport” promossa dal MIUR – Ufficio V Politiche sportive scolastiche- e dal CONI, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali.

Il progetto, nato da un’intesa MIUR – CONI, ha l’obiettivo di favorire l’avviamento alla pratica sportiva nella scuola secondaria di I° grado e a realizzare percorsi per la diffusione dei valori educativi dello sport anche in relazione alla prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo.

Il Comprensivo della Dirigente prof.ssa Lucia Portolano è stato individuato quale unico istituto nella provincia per l’attuazione della sperimentazione.

Una sperimentazione in cui crediamo molto – afferma la Dirigente – poiché da anni la nostra scuola è attenta al benessere dei ragazzi, in tutte le sue componenti, proponendosi come punto di riferimento su un territorio fortemente svantaggiato.

Al progetto parteciperanno 80 ragazzi, del primo, secondo e terzo anno, individuati dalla scuola proprio sulla base di situazioni di disagio economico, sociale o relazionale.

Il Coni offrirà ai ragazzi la possibilità di sviluppare il bagaglio motorio globale e le capacità coordinative di base. Per loro verrà avviato un percorso multi sportivo, costituito da tre sport realizzati in tre settimane durante l’orario scolastico. Un tecnico federale, nonché laureato in scienze motorie, affiancherà la docente di educazione fisica, prof.ssa Paola Romano, e la scuola sarà rifornita di kit di attrezzature relative ai tre sport.

Seguiranno corsi gratuiti di due mesi, tenuti da tecnici federali, nella disciplina in cui i partecipanti avranno mostrato particolare attitudine.

Tutte le attività sportive previste dal progetto si svolgeranno a partire da venerdì 9 febbraio 2018, con cadenza settimanale fino a fine maggio 2018, presso la palestra del plesso di Via Mantegna 23.

Questo progetto – continua la Dirigente Portolano – ci consente non solo di offrire un servizio sociale per le famiglie ma anche un percorso valoriale che affiancherà quello sportivo.

La sperimentazione promuove, infatti, la diffusione dei valori educativi del Fair Play e lotta al bullismo e cyber bullismo, in linea con le indicazioni contenute nel “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo a scuola” emanato dal MIUR.

Protagonisti del percorso valoriale saranno gli Young Ambassador, tre alunni dell’ultimo anno, Samuele Gigliola, Bryan Peragine e Domenico Valente, sempre selezionati dalla scuola secondo specifici criteri, che parteciperanno ad un contest e alla realizzazione di una festa finale al termine di tutte le attività.

Prof.ssa Monica Pollio