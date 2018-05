Lunedì 7 maggio a partire dalle 18.30 si terrà presso il teatro Verdi di Brindisi la serata inaugurale della “Settimana della Musica” (7-12 maggio) che vede quest’anno l’IISS Marzolla-Leo-Simone-Durano impegnato anche come scuola polo regionale per il Piano Nazionale per la partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori.

L’evento è stato organizzato dalla Rete di scopo Orpheus, di cui l’IISS è scuola capofila, a cui afferiscono scuole del primo e del secondo ciclo di Brindisi e provincia: SS di I grado Barnaba-Bosco di Ostuni; IC Bozzano Brindisi; IC Casale Brindisi; IC Centro Brindisi; Circolo Didattico Primo Mesagne; Circolo Didattico Secondo Mesagne; IC Commenda Brindisi; IISS Epifanio Ferdinando-Mesagne; IC Giovanni XXIII San Michele Salno; IC Manzoni Alighieri di Cellino San Marco- San Donaci; IC Mazzini Torre S.S.; IC San Pancrazio Sal.no; IC San Pietro V.CO; IC Santa Chiara Brindisi.

L’evento inaugurale apre un cartellone ricco di interessanti eventi in cui le Scuole dell’intera provincia faranno conoscere al pubblico le attività musicali e culturali che realizzano nel corso dell’intero anno. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell’ UNESCO, del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi, della Prefettura di Brindisi, dell’USR Puglia e dei Comuni della provincia che ospitano gli eventi.

Per la serata è prevista, tra le varie attività, l’esibizione, con omaggio ai sessant’anni dello Zecchino D’Oro, del Coro provinciale (composto da circa 90 bambini del primo e secondo ciclo delle scuole della Rete) e dell’Orchestra provinciale, il cui organico prevede 70 membri, secondo una pratica di curriculum verticale, iniziata già lo scorso anno, che vedrà suonare fianco a fianco studenti delle Scuole ad indirizzo musicale e del Liceo Musicale Durano.

Un evento che vedrà strettamente complementari la musica e il dialogo sulla partecipazione attiva e democratica di genitori e studenti, con momenti di dibattito con esperti di settore, testimonianze, interviste, collaborazioni musicali tra genitori e figli. Una risposta che viene direttamente dal nostro territorio ai bisogni culturali e sociali che lo stesso richiede in termini di integrazione, condivisione di saperi e competenze, innovazione di metodologie e pratiche didattiche, educazione, solidarietà, politiche culturali inclusive.

Alla manifestazione inaugurale e a tutti gli eventi serali in cartellone l’ingresso è libero.