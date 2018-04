Brindisi necessita, lo ripetiamo da tempo, di un autentico rinnovamento della classe dirigente. Abbiamo bisogno di persone per bene, competenti, in grado di mettere a disposizione della città in maniera disinteressata le proprie capacità.

Apprendiamo dalla stampa con grande favore l’impegno che Prefettura e Procura produrranno per vigilare sulle prossime elezioni amministrative, partendo da un attento esame delle liste che verranno presentate e monitorando attentamente la campagna elettorale per garantire la libera espressione del voto.

Personalmente mi impegno dinanzi agli elettori, anche a nome di tutta la coalizione che rappresento, a formare liste con persone che non abbiano avuto problemi con la giustizia, ma non solo, non abbiano anche avuto pesanti responsabilità politiche nelle precedenti amministrazioni.

Così come è importante che la futura amministrazione sia libera da conflitti di interesse. Per questo Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali , una volta eletti non debbono avere rapporti economici diretti con l’amministrazione comunale, sia loro che i loro parenti.

Un impegno etico che prendo per porre trasparenza e legalità alla base dell’agire della prossima amministrazione comunale.

Riccardo Rossi

Candidato sindaco per Brindisi Bene Comune, Partito Democratico, Liberi e Uguali.