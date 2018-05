Gualdo Tadino: Al PalaLuzi di Gualdo Tadino si ferma il sogno della Intrepida basket Brindisi, di poter almeno proseguire nei playoff promozione validi per la sera A2 di basket femminile. Tanta la delusione in casa Intrepida, questo innegabile, ma come è innegabile il grande cuore e orgoglio che le ragazze di Amatori hanno messo in campo dall’inizio alla fine di questa stagione. Anche senza il faro di questa squadra, Valentina Siccardi, (si ricordi l’infortunio occorso alla campionessa nostrana durante l’ultima partita di regular season contro la Pink Bari) comunque vicina alla squadra in questo finale di stagione, le ragazze hanno provato a portare a casa il risultato. Prima lottando in casa sabato scorso 21 aprile 2018 quando furono protagoniste di una pazzesca rimonta ai danni delle umbre, partita terminata poi in parità 48-48. Dalla partita del Polivalente di Tuturano si partiva ieri a Gualdo Tadino. La partita è sin da subito incentrata sulla difesa da parte di ambedue le formazioni, troppo importante per entrambe la posta in palio. L’Intrepida viene infatti subito condizionata dal terzo fallo in 12 secondi di gioco da parte di Lacitignola, cosa che costringe Amatori a fare di necessità virtù, e a privarsi di una giocatrice importante, utilissima sotto le plance. La difesa per giunta a uomo, rende difficile la vita a entrambe le formazioni, l’Intrepida regge l’impatto, abituata come da copione ad una difesa eccellente. Nelle brindisine però riemerge uno dei talloni d’Achille mostrati durante la stagione, e cioè quello durante la contesa di sbagliare molte conclusioni; quindi se da una parte la difesa eccelleva, dall’altra l’attacco faceva acqua. E negli equilibri di una partita del genere questo incide e tantissimo. Il primo quarto si chiude sul 16-10 in favore delle padrone di casa. Durante il secondo periodo la partita prosegue sui binari del primo, l’Intrepida insegue è ha anche l’occasione di portarsi a meno 3 punti dalle umbre, ma negli ultimi 30 secondi del secondo quarto si ha la svolta con un break di 8-0 che va scivolare l’Intrepida sul 35-27. Il terzo periodo è il copione del precedente, le umbre controllano agevolmente il match e sono in fiducia, l’Intrepida fa fatica in attacco, poi sbanda del tutto, sbagliando addirittura i contropiedi e conducendo scelte non oculate, che mandano Amatori su tutte le furie. Nonostante le difficoltà le ragazze di Amatori giocano comunque la loro gara, provando a rimettersi in carreggiata, cambiando continuamente e cercando di far confondere gli avversari in difesa. Lacitignola esce definitivamente per cinque falli ed entra Baldassarre, la quale, under, gioca con tranquillità e sfrontatezza, prendendo rimbalzi e segnando 4 punti. Anche l’altra under, Mazzone, si comporta benissimo. La partita comunque si avvia alla conclusione, il quarto periodo diventa garbage time. Finisce 65-41. Un sogno sicuramente infranto quello delle Intrepide, che comunque hanno messo il cuore in una stagione di per sé già difficile per molte questioni, una su tutte quella relativa allo sponsor, che neanche durante i playoff è arrivato. Per tutte le ragazze è stata comunque una stagione da ricordare, chiusa comunque con il titolo di campionesse di Puglia, ulteriore conferma della genuinità e della bontà del lavoro svolto da allenatore e società. Sicuramente continuerà il lavoro con le attuali under, pronte già a scaldare i motori per la prossima, avvincente stagione. E’ coach Amatori a postare parole di elogio sui social: “65-41 si infrange un sogno coltivato per un anno intero.Devo ringraziare tutte e 12 le ragazze per avermi sopportato e per aver dato tutto quello che potevono…forse anche piu’.Un abbraccio a loro e a tutti quelli che ci hanno seguito appassionamente….GRAZIE a tutti. Ad majora”. Sicuramente da quest’ultimo motto in latino si dovrà ripartire nella prossima stagione, con la speranza di rivedere Valentina Siccardi in campo, anche lei seppur lontana dalla squadra ha tifato per le compagne, soprattutto grazie ai social, incoraggiandole e incitandole fino alla fine. Un altro del valore immenso di questa squadra e di questa società.

TABELLINI: Gualdo Tadino – Intrepida BK Brindisi: 65-41 (16-10; 19-17; 12-5; 18-9)

Gualdo Tadino: Marcotulli 14, Zito 10, Gatti 9, Spigarelli 9, Mataazzi A. 4, Moriconi 9, Faldelli 6, Vecchietti 6, Ferri, Ceccarelli, Matarazzi C.

Intrepida BK Brindisi: Mazzone 1, Tagliamento 6, Baldassarre 2, Lacitignola 4, Gismondi 2, Tolardo 14, Aprile 11, Marchese, Falcone.