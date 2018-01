San Severo: L’Intrepida basket Brindisi di coach Gianpaolo Amatori torna con i due punti dalla durissima trasferta di San Severo. Dire che sia stato semplice venire a capo della squadra di coach Morelli, nonostante il risultato nettamente a favore delle nostre brindisine, è un po’ riduttivo, poiché le Intrepide di Amatori hanno dovuto sudare le proverbiali “sette camice” per portare a casa la partita. L’inizio gara infatti per le brindisine è totalmente da dimenticare, subito si affacciano dalle parti della panchina brindisina i fantasmi della sconfitta con la capolista Pink Bari la scorsa settimana. Ad un attacco brindisino molto confusionario, (stesso film visto a Bari), ci si mette anche una difesa delle padrone di casa al limite del regolamento. Nonostante le iniziali difficoltà, la squadra chiudeva comunque il primo periodo di gioco sul 10-11. Ritrovata la necessaria lucidità, ecco che l’Intrepida parte subito forte nel secondo periodo, nonostante siano da segnalare alcuni errori da sotto canestro, sintomo evidente della asfissiante difesa proposta dalle formazioni. L’Intrepida proprio nel secondo periodo si apre meglio in contropiede, e ciò consente alla squadra di Amatori di scavare già il solco, 18-26 alla fine del secondo periodo e quindi del primo tempo di gioco. Ad inizio terzo periodo, le Intrepide resistono alla difesa box and one, sulla Siccardi proposta dal San Severo (tipo di difesa che prevede che uno dei cinque difensori marchi l’avversario più forte). Con le squadre sempre vicine nel punteggio, arriva la svolta della partita per l’Intrepida, con l’entrata di Baldassare, under classe 2002, la partita cambia. La giovanissima giocatrice è brava infatti ad eseguire gli ordini impartiti da coach Amatori, portando i giusti blocchi offensivi e i corretti aiuti difensivi alle compagne. Nell’ultimo periodo il vuoto più totale per le padrone di casa, l’Intrepida passeggia letteralmente sulle avversarie e porta a casa i due punti, con il punteggio 42-65. Non proprio soddisfatto a fine partita coach Amatori. “C’è stata qualche difficoltà” – ammette il coach brindisino – “ma i due punti sono fondamentali, non abbiamo avuto la giusta pazienza e trovato le corrette spaziature, in attacco.” L’Intrepida è comunque tornata, in campo, un po’ arrugginita dopo la sosta natalizia, senza contare che ha saltato anche un turno per “riposo” alla ripresa del campionato di Serie B Femminile. In settimana negli allenamenti, in quel di Tuturano, si dovrà lavorare intensamente in vista della gara di sabato prossimo, alle 18.00, dove l’Intrepida incontrerà un avversario che giungerà nella piana di Brindisi letteralmente affamato e pronto a vendere cara la pelle: il Corato.

TABELLINI

Magnifico Basket San Severo – Intrepida BK Brindisi: 42-65 (10-11; 18-26; 27 – 42; 42 – 65)

Intrepida Brindisi: Siccardi 20, Tagliamento 13, Aprile 5, Tolardo 13, Gismondi 6, Mazzone 2, Lacitignola 8, Marchese , Baldassarre, Siragusa