Il Rotary Club Brindisi Valesio, rappresentato dal Dott. Prof. Franco Lisco, comunica che sabato 22 settembre 2018, con la cooperazione dell’Associazione ambientalista Ekoclub International Onlus di Brindisi e il patrocinio del Comune, organizzerà l’evento dal titolo “L’Invaso del Cillarese, un lago locale da conoscere e apprezzare” che si terrà presso la Sala Reale del Grand Hotel Internazionale di Brindisi alle ore 10,30. Modererà l’incontro il giornalista Renato Rubino.

Parteciperanno all’evento in qualità di esperti del settore, la Prof.ssa Liliana Zambotti, docente del C.N.R., gli Ingg. Pietro Palma e Giuseppe Solito dell’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I) di Brindisi e la dott.ssa Paola Pino D’Astore.

La finalità dell’evento è di far conoscere alla cittadinanza la bellezza naturale dell’invaso del Cillarese, un’area verde diventata habitat naturale per numerose specie di uccelli, stanziali e migratori; con la sua estensione di 276 ettari è di non molto inferiore al famoso Central Park di New York.

A seguire, dopo una pausa conviviale che si terrà presso il ristorante Bar Betty (costo 30€), si procederà alle ore 16,00 con una visita all’Invaso del Cillarese grazie ad un bus messo a disposizione dalla Società Trasporti Pubblici di Brindisi. Chiunque fosse interessato a partecipare sia al pranzo che alla conseguente visita, può prenotare rivolgendosi al comitato organizzatore contattando i seguenti numeri telefonici: 3468625943 o 3294810203.

Chi invece vorrà partecipare esclusivamente alla visita presso l’Invaso del Cillarese, potrà raggiungere il sito con mezzo proprio per scoprire da vicino quest’area ricca di natura che costituisce un importantissimo patrimonio ambientale del territorio di Brindisi.

Rotary Club Brindisi Valesio