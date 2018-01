A Mesagne, Il 20-02-2018, partirà un corso di 4 mesi, concepito per preparare coloro che vogliono accedere ad uno dei vari Corsi di Laurea Universitari del PIANETA SALUTE (Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria, Farmacia, CTF, Ingegneria Biomedica, Economia Sanitaria, Biotecnologie, Biologia, nonché ai molteplici Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie.)

Tale percorso didattico, duro, integrato, moderno, è per gli Studenti del IV e V anno delle Scuole Secondarie Superiori, per i neo iscritti all’Università che vogliono rimettersi in gioco, nonché per i Diplomati degli ultimi 5 anni delle Scuole Superiori.

L’ex Convento dei Cappuccini, cioè il Monastero del 3° Millennio (www.isbem.it/m3m) che è un incubatore per chi ha voglia di innovare e costruire il futuro con le proprie mani, ospiterà i 30 giovani selezionati!

Test FOR_PI.SA._2018 si propone di preparare al meglio gli Studenti sui seguenti aspetti ed obiettivi:

1. Comprensione del meccanismo dei test di ingresso per accedere ai corsi universitari in modo consapevole;

2. Potenziamento della capacità di analisi e di sintesi, nonché della capacità logica e spazio-numerica;

3. Approfondimento delle conoscenze di base sui programmi delle scuole medie superiori.

I formatori-chiave per raggiungere i suddetti obiettivi, in circa 100 ore, saranno Docenti, Ricercatori, PhD_Scholars, Tecnici e Professionisti, coordinati dal Prof. Antonio TAMBURRANO, Preside Emerito del Liceo Classico Benedetto MARZOLLA di Brindisi che si avvarrà di una Segreteria ad hoc nell’ambito dell’ISBEM.

Programma

Strutturato in sessioni teorico-pratiche con lezioni, esercitazioni, simulazioni, dimostrazioni, filmati, webinar, cartoons, conferenze e correzione ragionata dei risultati, a valle di test intermedi su contenuti diversi – il Corso offre concreti spunti per approfondire le conoscenze sui temi indicati dai programmi del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e sui quali verteranno le prove d’esame.

In particolare, il Corso Test FOR_PI.SA._2018 affronterà i quesiti suddivisi in 3 principali sezioni:

A. Logica e cultura generale;

B. Argomenti delle discipline scientifiche (Biologia, Chimica, Fisica e Matematica);

C. Conferenze magistrali ed eventi su temi caldi e su temi di interesse generale del Pianeta Salute.

Informazioni

Sede: Mesagne, MONASTERO del 3° MILLENNIO, ex Convento Cappuccini, Via Reali di Bulgaria.

Presentazione del corso agli Studenti, ai Genitori e ai Cittadini: Martedì, 20 Febbraio 2018 (ora da definire).

Crediti: gli Studenti che avranno frequentato per almeno 2/3 del corso riceveranno, Il 22 Maggio 2018, l’attestato di frequenza, utilizzabile anche per i crediti formativi scolastici.

Costo: 500€ + IVA al 22%, salvo condizioni identificabili mediante presentazione dell’ISEE (info su bando).

Info: telefonare: 345-9644254, 0831-713512-713519 (da lunedì a venerdì, 08.30-18.00); 0831-713512

Per INFO: formazione@isbem.it mettendo in cc. distante@isbem.it.

COMUNICATO STAMPA ISBEM