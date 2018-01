Due liti tra coniugi hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri della Provincia di Brindisi.

I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno deferito in stato di libertà una 41enne del luogo, per aver impedito, in più circostanze, all’ex coniuge di poter colloquiare con la figlia, come disposto con provvedimento del Tribunale di Brindisi.

A Brindisi, invece, i Carabinieri hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 41enne del luogo.

Il provvedimento scaturisce a seguito di denuncia–querela presentata dalla ex moglie, per i reati di minaccia e lesioni.