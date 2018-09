Giovedì 4 ottobre, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2018-2019, l’ITT “Giovanni Giorgi” di Brindisi organizza un evento culturale presso la Chiesa di Santa Maria del Casale con inizio alle ore 18:30.

L’incontro mira a cogliere lo spirito della Costituzione Italiana attraverso la riflessione su alcuni suoi articoli da parte delle Istituzioni del territorio, insieme alla scuola, in un contesto di grande valenza storica artistica e culturale quale la Chiesa di Santa Maria del Casale. Nel corso dell’anno, gli stessi articoli saranno oggetto di riflessione in incontri con gli studenti delle varie annualità nell’ambito del progetto “Vivere la Costituzione”.

Parteciperanno all’evento: il Prefetto Brindisi Valerio Valenti, il Questore di Brindisi Maurizio Masciopinto, il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il Procuratore capo della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Brindisi Giuseppe De Magistris, il Comandante provinciale della Guardia Finanza di Brindisi Pierpaolo Manno, il Vicario Generale dell’Arcidiocesi Brindisi-Ostuni, Don Fabio Ciollaro.

Gli spazi musicali saranno curati dal Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” diretto dal M° Alessio Leo con al pianoforte il M° Gabriele Greco. Soprano Maria Rosa Laterza.

L’evento è aperto alla cittadinanza.