Anche questa settimana, il grande calcio pugliese è tutto in diretta su Canale 85 & Antenna Sud, le due emittenti del gruppo Distante. Si parte questo pomeriggio con la diretta al partire dalle ore 14 di Fidelis Andria – Bari che verrà trasmessa in diretta su Antenna Sud.

Domenica invece, seguiremo Taranto-Altamura con aggiornamenti in diretta a partire dalle ore 14.20 su Canale 85 all’interno del consueto programma condotto da Cristina Cavallo Tribuna centrale, l’incontro poi verrà trasmesso integralmente domenica 14/01 alle 20.30 e mercoledì 17/01 alle 22.30.

Spazio anche al campionato di eccellenza con il Brindisi che allo stadio “Franco Fanuzzi” ospiterà il Copertino, aggiornamenti in diretta a partire dalle 15.20 e differita in esclusiva giovedì 18/01.

Ancora calcio con il Lecce, che sarà di scena in Coppa Italia di Serie C per l’attesissimo match contro il Matera, aggiornamenti in diretta al partire dalle 14.50 dallo stadio “Via del Mare”, differita in esclusiva su Canale 85 domenica 14/01 alle ore 22.15 e lunedì 15/01 alle 22.50 al termine di Passione Giallorossa, il format sulla formazione salentina.

Non solo calcio ma anche basket infine con l’Happy Casa Brindisi che ospita Cantù, cronaca in diretta domenica dalle 19, differita integrale giovedì 18/01 alle 22.30 dopo Zona 85.

Sport informazione e tanto altro ancora, tutto questo è Canale 85.