Gianluca Serra a Brindisi, Daniela Capone ad Oria e Gabriele Presta a Torre Santa Susanna. Questi i primi tre candidati sindaco dei comuni della provincia di Brindisi certificati dallo staff del M5S per le amministrative del prossimo 10 giugno.

Il responso è arrivato nel pomeriggio di oggi ed è stato ufficializzato sul sito internet del movimento cinque stelle.

Particolarmente atteso era il responso per il capoluogo di provincia dove l’Avvocato Serra, sostenuto dal consigliere regionale Bozzetti, era in ballottaggio con un altro avvocato, Fabio Leoci. Entrambi avevano inviato allo staff del Movimento la propria candidatura ed i nominativi della lista a loro sostegno. L’ha spuntata, come largamente previsto dai più attenti osservatori, Gianluca Serra, 48 anni, sposato e con due figli.

Per lui un passato di candidato al consiglio comunale con Impegno Sociale nel 2002 e nel 2004, poi – politicamente parlando – il vuoto, fino all’attivismo con il movimento di Grillo e Casaleggio.

Starà a lui gestire quel grosso tesoretto di voti che il M5S ha realizzato nella città di Brindisi nelle scorse elezioni politiche. Se la dovrà vedere con l’ingegnere Riccardo Rossi e con altri tre avvocati: Massimo Ciullo, Roberto Cavalera e Ferruccio Di Noi.

La candidatura di Serra verrà presentata venerdì 27 Aprile, alle ore 11.00, presso Palazzo Virgilio