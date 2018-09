Il Dirigente del servizio igiene alimenti veterinari e nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di Brindisi, in qualità di autorità competente, a seguito di ispezione effettuata dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto e dai Carabinieri della Compagnia di Fasano, ha disposto la chiusura in Fasano di un’attività di macelleria-braceria.

Il provvedimento è stato adottato affinchè vengano eliminate alcune “non conformità”: adeguamento del locale spogliatoio con la dotazione dei relativi armadietti per il cambio indumenti; attivazione del contratto di smaltimento per olii esausti con ditta autorizzata; espletamento delle attività di braceria ricomprese nell’atto di registrazione sull’area prevista in planimetria. Il valore della struttura ammonta a 300.000€.