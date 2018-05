L’Olimpia Mesagne si qualifica alle finali nazionali “Sport & Go” del centro sportivo italiano che si disputeranno a Cesenatico dal 13 al 17 Giugno.

La società sportiva mesagnese, in stretta collaborazione con la Mens Sana Mesagne, segue la sorella maggiore detentrice dello scudetto della passata stagione agonistica e tenterà di riportare a Mesagne lo scudetto dello scorso anno. La formazione dell’Olimpia, composta da nati nel 2008/2009, hanno sbaragliato le dirette concorrenti staccando il biglietto che li porterà in Romagna il prossimo mese.

Nella due giorni di Monopoli, sede delle finali regionali, i bambini accompagnati per l’occasione dall’istruttore Fabio Mellone, hanno battuto New Virtus Mesagne, Sport e Vita Margherita di Savoia e Don Bosco Bari. In precedenza, i bambini preparati dal loro istruttore Angelo Greco, avevano conquistato imbattuti sia il titolo provinciale Under 10 che quello Under 12. Questi i nomi dei piccoli campioni regionali Under 10: Bianchetto Kevin, Camarda Matteo, Cleti Jury, Falanga Giorgia, Livieri Riccardo, Moro Antonio, Perrucci Giacomo, Panico Andrea, Pesce Francesco e Falcone Alessandro.

Un bel risultato per la formazione mesagnese che oltre all’attività del centro sportivo italiano, ha in corso un progetto di reclutamento femminile totalmente gratuito e l’attività di basket con lo SPRAR dei richiedenti asilo di Mesagne e San Vito dei Normanni. La ASD Olimpia Mesagne tenterà nei prossimi giorni l’assalto anche ai titoli regionali “Ragazzi” e “Allievi” nel tentativo di bissare i risultati dello scorso anno, quando la città di Mesagne, sotto il logo Mens Sana, ha disputato tutte le finalissime nazionali di basket, tranne la Juniores.

