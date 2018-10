Dalle parti di Trinitapoli sono ancora in attesa del primo punto stagionale, dopo quattro sconfitte consecutive. Il San Ferdinando staziona, in compagnia dell’ApuliaSport, in fondo alla classifica e cerca riscatto e rilancio nella gara interna contro un Olympique in ottima forma e determinato a inanellare il terzo successo consecutivo, forte di un capitan Fiorentino il quale ritrova il suo nome nella lista dei convocati e, anche dalla panchina, torna ad essere vicino alla squadra.

I gialloblu scendono in campo con il piglio giusto, tengono in mano il pallino del gioco e si portano in vantaggio al 6’ minuto grazie a Ferri, che si dimostra costante sia nel rendimento che nelle marcature. Ostuni si adagia troppo sugli allori e si espone alle controffensive dei padroni di casa, i quali finalizzano quanto creato fine primo tempo, riportando il match in parità e costringendo l’Ostuni a ricominciare tutto daccapo.

E’ anche una mazzata morale per gli uomini di Basile, che concedono al San Ferdinando quella che è solamente la decima marcatura stagionale. Al rientro in campo, l’Ostuni tenta in tutti i modi di trovare la via del raddoppio ma non riesce a concretizzare, rendendo verosimile uno scenario di parità finale che, alla vigilia, sembrava francamente poco fattibile. Ma l’Olympique non molla e trova la rete che vale tre punti grazie al capitano in campo, Vittorio Schiavone, che si conferma una presenza costante all’interno del tabellino dei marcatori gialloblu, confermando il suo splendido stato di forma.

Finisce così: 2-1. L’Olympique risolve un match che, complicandosi, rischiava di compromettere l’ottimo andamento della squadra di mister Basile.

Ora la testa è già proiettata al match casalingo contro Castellaneta, in scena martedì alle 21.00, per continuare a salire in classifica, che vede i Warriors quarti a 10 punti e ad un tiro di schioppo dalla terza posizione.

Ufficio Stampa Olympique Ostuni