Non è più una questione di scaramanzia. A Ostuni, tra giocatori, staff tecnico e addetti ai lavori, la conquista della Coppa Italia è un obiettivo ormai dichiarato, che varrebbe il primo trofeo messo in bacheca per l’Olympique, nonché l’accesso alle finali nazionali. Il presidente Andriola lo affermava ad inizio stagione e ogni centimetro percorso dal team allenato da Basile finora deve corrispondere a tre grandi passi fondamentali da compiere per regalare un sogno alla Città Bianca.

Sarà Barletta, dunque, dopo mille vicissitudini, la sede designata per ospitare la Final Eight della Coppa Italia e, finalmente, è ora che il tran tran organizzativo ceda il passo al calcio giocato.

L’ostacolo, si spera il primo di tre, per i gialloblu, sarà l’Editalia, capolista in campionato, nonché padrona di casa. La sfida si preannuncia difficile per Fiorentino e compagni che, tuttavia, sono spinti da una motivazione grandissima, a cui è necessario rispondere adeguatamente. Il match, che andrà in scena oggi alle 20.30 al Paladisfida, in diretta sul canale 174 antenna sud, in campionato arrise ai gialloblu, usciti vincitori dopo quaranta minuti infuocati. Ora, tuttavia, è tutto un altro paio di maniche, la vittoria avrebbe tutto un altro sapore.

Ufficio Stampa Olympique Ostuni