Archiviate le festività natalizie e preso atto dell’improvviso slittamento delle Final Eight di Coppa Italia causa maltempo, il team di Basile riscalda i motori e si appresta per affrontare per la quarta ed ultima volta l’ApuliaSport.

La squadra di San Vito, ultima della classe, è ancora in cerca del primo punto e spera di trovare nel fattore campo la chiave per rompere il ghiaccio. Dal canto loro, Fiorentino e compagni scalpitano per tornare a calcare il terreno di gioco dopo venti giorni. Se da un lato la situazione di classifica è confortante per i gialloblu, dall’altro vi sono alcuni fantasmi da scacciare, come quelli sopraggiunti dopo il clamoroso ribaltone subito nella diciassettesima giornata in casa del Palo Del Colle.

Quella contro l’ApuliaSport al Palagentile fu la prima vittoria stagionale per l’Olympique a cui, in seguito, se ne sono affiancate altre nove, che hanno reso la squadra della Città Bianca la seconda più vincente in campionato. Contro la compagine sanvitese arrivò anche il doppio successo nel primo turno di Coppa Italia, che valse le tanto agognate Final Eight. In ottica di tale impegno, infatti, l’Ostuni dovrà affrontare questo derby, in modo da riassemblare il muro di certezze che a tratti sembra impossibile da scardinare, ma che in certi momenti diventa friabile. Si ricomincia forti della propria solidità e del ritrovamento di pedine importanti come il capitano, Domenico Fiorentino, che sta continuando a segnare a grappoli, e di una preparazione meticolosa che non si è fermata nemmeno durante le vacanze di Natale.

