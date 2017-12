Vittoria doveva essere è vittoria è stata. L’Olympique Ostuni lancia un segnale forte nella sfida interna contro l’Andria e torna alla vittoria con un sonoro 4-2. Sotto la nuova guida tecnica affidata nella scorsa settimana a coach Michele Pannarale, gli uomini del presidente Daniele Andriola, hanno chiuso l’anno con determinazione e concentrazione passando per quelle quattro reti che scacciano diversi fantasmi presenti nell’armadio dello spogliatoio gialloblù.

Al pronti via ed al primo affondo l’Olympique Ostuni passa in vantaggio con Schiavone che sfrutta al meglio l’assist di Martellotta (1-0). Poco dopo al 7’ sponda di Salamida per Loconte che manda di poco al lato, al 12’ Salamida sorprende tutti su corner e insacca la rete del 2-0. L’Olympique è cinica e determinata, al 14’ è Ferri ad andare vicino alla rete, lo stesso si sbaglia poco prima dell’intervallo la rete del 3-0, che arriva puntuale al 27’ su scheda da rimessa laterale, Martellotta tutto solo insacca per il triplo vantaggio gialloblù.

Nella ripresa al 16’ l’Andria accorcia le distanze, Giancola sfrutta un errore difensivo e accorcia le distanze che con la rete del 3-1. Al 22’ una nuova fiammata per l’Ostuni con Loconte che si smarca e mette dentro per il 4-1. L’Ostuni al 27’ perde Schiavone (autore di una grande gara) per doppia ammonizione, al 33’ dopo un veloce rimessa laterale, De Liso mette dentro la rete del 4-2.

Finisce così tra gli applausi del pubblico gialloblù e la soddisfazione dei ragazzi di Pannarale la gara. Adesso ci sarà da lavorare, solo poche ore di tregua e poi si tornerà in campo con doppie sedute in vista delle Final Eight di Coppa Italia che andranno in scena a Molfetta nei primi giorni del 2018.