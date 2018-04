L’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di San Michele Salentino si aggiudica il primo premio della XIX edizione del Concorso Internazionale di Musica “La Vallonea”, concluso domenica 22 aprile nella Sala del Trono del Palazzo Gallone di Tricase.

La bravura dei 47 giovani musicisti, provenienti dalle Classi 2^ e 3^ sezioni A,B e C, preparati e diretti dai Docenti Nicola Palumbo (Violino), Giuseppe Di Potenza (Pianoforte), Pompea Urgese (Flauto) e Francesco Longo (Fisarmonica), ha prevalso su una cospicua rappresentanza internazionale di artisti e musicisti.

L’Orchestra ha gareggiato interpretando tre brani di Tango: “El choclo” di Angel Villoldo, “Libertango” di Astor Piazzolla e “Por una cabesa” di Carlos Gardel.

E’ tanto più significativo questo Premio – ha commentato il Dirigente Scolastico, Prof. Adolfo Marciano – se consideriamo le dimensioni della Scuola e la mancanza di una sala prove o di un Auditorium. È merito dei ragazzi e dei Docenti il risultato ottenuto e come i grandi risultati ottenuti nelle recenti gare di atletica, la musica e lo sport rappresentano due discipline fondamentali per lo sviluppo dei ragazzi.”

Soddisfatti del risultato ottenuto, anche i Docenti di Musica: “Questo Premio è frutto del lavoro e dell’impegno costante di tutti noi e degli alunni. Tutto ciò si è potuto realizzare, anche, grazie, al sostegno, economico ed operativo, di tutti i genitori che, come sempre, sono vicini alle esigenze scolastiche.”

Presente alla serata conclusiva l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Avv. Tiziana Barletta: “A nome dell’ Amministrazione Comunale, rivolgiamo i nostri complimenti ai 47 alunni dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” per l’ottimo risultato raggiunto a Tricase in occasione del XIX concorso Musicale ” La Vallonea”. In veste di Assessore alla Pubblica Istruzione e per dimostrare la nostra grande soddisfazione nei confronti di questi ragazzi, ho partecipato con enorme piacere alla serata conclusiva di questo importante evento musicale. Occasione unica e speciale durante la quale ho avuto il privilegio di apprezzare la costanza, il garbo e le qualità artistiche dei nostri giovanissimi talenti, la grande e lodevole disponibilità dei genitori e soprattutto la voglia di fare e la determinazione dei Professori Di Potenza, Longo, Palumbo e Urgese. Grazie a tutti loro perché hanno dimostrato che, attraverso una bella e condivisa passione per la musica, si possono ottenere grandi risultati.”

