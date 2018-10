Dal 2017 a Brindisi, presso l’Ospedale Perrino, viene effettuata con successo la terapia chirurgica bariatrica per la cura dell’obesità, grazie all’esperienza e professionalità di una équipe multidisciplinare.

L’obesità è una patologia che rappresenta ormai un grave problema sociosanitario anche in Puglia, tanto che un Tavolo tecnico regionale è al lavoro per mettere a punto efficaci percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che possano soddisfare le necessità dei pazienti affetti da tale patologia.

Oltre a nuove strategie terapeutiche, sia dietetiche che farmacologiche, maggiore probabilità di successo si ottiene con la chirurgia bariatrica, che consente di raggiungere un notevole calo ponderale, con miglioramento delle patologie metaboliche, cardiovascolari e della qualità della vita dell’obeso anche in termini psichici.

Tale attività chirurgica viene attuata nel reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Brindisi, e gestita da una équipe multidisciplinare: chirurgo, endocrinologo, dietologo, dietista, anestesista, psicologo, psichiatra ed infermieri dedicati. Dall’inizio dell’attività fino ad oggi sono stati operati più di 100 pazienti con ottimi risultati, con cali ponderali fino ad oltre il 50% del sovrappeso e conseguente miglioramento della qualità della vita.

La ASL Brindisi ha adottato nel 2013 un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico ed Assistenziale) per l’obesità. Da gennaio 2019 il Centro di Brindisi sarà riconosciuto come Centro accreditato da parte della SICOB (Società Italiana di Chirurgia per l’Obesità).

