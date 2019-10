Nei giorni 18, 19, 20 ottobre u.s. si è svolto presso il Mediterranea Hotel in Via G. Clark – Salerno l’assise congressuale Nazionale della Fenailp, per il rinnovo delle cariche sociali avente come tema: “PMI e Sviluppo del Made in Italy (Food Safety e Blockchain).

Il Convegno ha avuto lo scopo di affrontare tematiche attuali quali quelle della difesa effettiva delle produzioni “ Made in Italy”, delle sanzioni per gli Operatori sleali e della sicurezza, con i nuovi sistemi di tracciabilità. In tale prospettiva la blockchain è un sistema utile non solo in termini di “ food safety, ma anche per la difesa degli alimenti di qualità e per la trasparenza delle materie prime impegnate.

Lo sviluppo delle PMI, pertanto è connesso all’adozione di modelli affidabili che possano incrementare la fiducia dei consumatori e l’affermazione sul mercato di prodotti italiani di pregio.

Hanno partecipato al congresso i delegati eletti dalle Federazioni Provinciali, i Delegati delle Associazioni Nazionali aderenti, e gli iscritti onorari, provenienti da tutte le Provincie Italiane.

Nell’ultimo giorno del Congresso, è stato eletto per acclamazione l’Avv. Sabato Pecoraro, la Giunta Esecutiva che resterà in carica , come da statuto per i prossimi 5 anni , ed affiancherà il Presidente Pecoraro, è composta dal Segretario Generale Mario Arciuolo , Cosimo Lubes di Ostuni eletto Vicepresidente, Sebastiano Coco di Catania e Oronzo Rifino di Bari.

Nel Consiglio Nazionale per la Puglia ci sono: dott. Altavilla Domenico di latiano, Avv. MariaGiovanna D’amico di Ostuni, Anaclerio Vito e Sorrentino Leonardo per Taranto e provincia, Di Fonzio Elisabetta di Sant’Eramo in Colle, D’Ambrosio Maria Antonietta di Cassano Murge per Bari e provincia.

E’ da sottolineare, quanto per la Regione Puglia, è stato molto importante ed intenso il lavoro svolto da Cosimo Lubes nel mettere insieme in pochissimo tempo una grande squadra operativa che farà della FENAILP, Federazione Nazionale Autonoma degli Imprenditori e Liberi Professionisti – una propria azione programmatica nel rispetto delle regole di comportamento alle quali faranno riferimento gli associati e le associazioni aderenti: osservanza delle Leggi dello Stato, rispetto e promozione dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e delle altre controparti, partecipazione attiva e costruttiva degli associati alla vita della Federazione .

Un progetto innovativo con un percorso condiviso con tante realtà regionali diverse e uniche per le loro specificità territoriali.

La nostra, dice Lubes, sarà la voce delle “imprese” che vivono con intensità i cambiamenti del territorio e le dinamiche collettive, perché il territorio è, per le nostre imprese, il fattore produttivo che le caratterizza.”

Ostuni, 23 ottobre 2019

UFFICIO STAMPA FENAILP