L’UDC di Brindisi sta costruendo una squadra o meglio una lista che guarda ad un programma condiviso per il bene della città. Il nostro non vuole essere uno slogan, Brindisi non può permettersi più di sbagliare. Servono giovani, meno giovani che hanno a cuore le sorti della città. Stop ai personalismi. Vogliamo ridare fiducia a tutte quelle persone stanche del modo di fare politica.

Ottimo il lavoro fin qui condotto dal commissario cittadino Iaia e da tutto il gruppo (Pisanelli, Giannace, Catamero, Comunale, Ferrari, Ostuni, Monetti, Sardelli ).

La figura del candidato sindaco? una persona che ami davvero la città, che si occupi di tutti i cittadini. Le primarie? sono uno strumento di democrazia, se non vi è condivisione interna , sarebbe un ottimo strumento.

Il mio ruolo è quello di dare un supporto per la lista, Brindisi ai brindisini.

Sicuramente saremo una rivelazione di questa tornata elettorale.

GIOVANNI BARLETTA

COMMISSARIO PROVINCIALE UDC