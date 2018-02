Si terrà presso l’auditorium della Biblioteca comunale l’incontro pubblico con i politici locali che si sono candidati alle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 per il rinnovo dei rappresentanti di Camera e Senato.

Organizzato dal Forum della Società Civile per incoraggiare il dibattito e il confronto sui diversi programmi elettorali, l’incontro si terrà lunedì 19 febbraio alle ore 18 e prevede la partecipazione di Christian Continelli, consigliere provinciale e comunale, di Ostuni, candidato al Senato nel Collegio Puglia 2 per Fratelli D’Italia; di Mauro D’Attis, brindisino capolista per Forza Italia nel collegio plurinominale Puglia 3 per la Camera dei Deputati; di Giovanni Epifani, ex consigliere regionale e attuale componente del dipartimento Agricoltura del Partito Democratico, candidato ostunese alla Camera nel collegio uninominale di Brindisi, Ostuni e Fasano; di Valentina Palmisano, anche lei di Ostuni, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 3 per il Movimento Cinque Stelle; di Pier Luigi Sozzi, medico ostunese candidato al Senato con Liberi e Uguali nel collegio uninominale Puglia 4; di Vittorio Zizza, di Carovigno e già senatore, questa volta candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Puglia 13 per Noi con l’Italia.

I sei candidati che interverranno, avranno a disposizione un tempo prestabilito per presentarsi, presentare ai cittadini il loro programma e dibattere sulle diverse posizioni, durante un incontro che prevede la partecipazione del giornalista ostunese Oronzo Martucci, nei panni di moderatore.

Convocato dal Presidente del Forum della Società Civile Enzo Cappetta, l’incontro è aperto alla cittadinanza e a tutte le associazioni iscritte, caldamente invitate a partecipare.