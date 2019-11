Per lunedì 4 novembre, alle ore 13.00, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, è convocata una conferenza stampa per illustrare il progetto di educazione stradale, indirizzato agli studenti delle istituti scolastici superiori, dal titolo “La nostra sicurezza sulla strada – Our safety on the road”, approvato e finanziato dall’UPI Puglia.

L’attualità e le cronache quotidiane ci informano con cadenza, purtroppo, costante dei veri drammi che accadono su ogni tipo di arteria stradale del nostro Paese. Incidenti che si verificano non tanto per la pericolosità delle strade, ma anche e soprattutto per comportamenti poco consapevoli e responsabili degli automobilisti. La sensibilizzazione verso comportamenti più adeguati alla guida è indirizzata, attraverso molteplici progettualità, soprattutto all’informazione sui rischi legati all’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida dei veicoli. Da qui nasce la precisa volontà di UPI Puglia, con proprio bilancio, di favorire qualsiasi iniziativa che rientri nell’ottica della prevenzione degli incidenti stradali a livello territoriale e di lavorare per la prevenzione con progetti di formazione/orientamento nelle scuole.

Saranno presenti il Presidente della Provincia, Riccardo Rossi, che promuove il progetto, il Presidente dell’Upi regionale, nonché Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, che ha finanziato il progetto, e il soggetto attuatore dell’iniziativa, l’Associazione Fiaba Onlus, con il presidente Giuseppe Trieste Sono invitati il Prefetto di Brindisi, Umberto Guidato, il Questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, le Forze dell’Ordine, la Regione Puglia, l’ASL BR, area socio sanitaria, l’Inail, i Dirigenti degli istituti scolastici interessati.

Il progetto mira a fornire un forte impulso alle attività di prevenzione alla sicurezza stradale attraverso un percorso formativo a finalizzato a sensibilizzare gli alunni degli Istituti medi superiori del territorio provinciale, stimolando una profonda riflessione sul valore della vita e sulle responsabilità individuali alla guida dei veicoli per educare ad uno stile comportamentale responsabile e consapevole alla guida di auto e veicoli.

La Provincia di Brindisi mira così a contribuire nel corso di questo anno scolastico alla diffusione di una campagna informativa e formativa rivolta agli studenti del triennio delle scuole medie superiori attraverso strumenti di divulgazione efficaci e aggiornati per la prudente tenuta di adeguati comportamenti alla guida di auto o veicoli. Pertanto, le attività progettuali saranno realizzate nelle scuole coinvolgendo in primis i docenti e poi gli stessi studenti.