Ultima partita interna della stagione per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che affronterà, nel derby della città, la Spedimpex Invicta Brindisi.

Una partita che, come tutte le stracittadine, avrà un sapore diverso con le 2 squadre che si daranno battaglia (sportiva) per tutti i 40 minuti.

La Dinamo si presenterà ai nastri di partenza dopo la sconfitta contro la Pall. Molfetta per solo 4 lunghezze (66-62) mentre, sempre sul campo di Molfetta, l’Invicta ha lasciato il campo alla Virtus per 68-51.

In classifica Dinamo e Invicta sono appaiate a 4 punti con le vittorie interne, per gli uomini di coach Santini, proprio contro la Pall. Molfetta e la Virtus Molfetta mentre, per la squadra di coach Castellitto, la vittoria interna nel derby di andata e quella esterna contro la Fortitudo Trani.

La Dinamo Brindisi proverà a salutare i propri tifosi con una vittoria dopo un campionato ricco di soddisfazioni per una società che si è affacciata solo quest’anno in questa categoria.

Il PalaZumbo farà da cornice alle 2 tifoserie che, come sempre, riempiranno il palazzetto di via dei mille.

Appuntamento da non mancare e che sarà disputato LUNEDI 7 maggio alle ore 21.00.

Una partita da godere per intero e poter applaudire le 2 società di Brindisi che, quest’anno, hanno meritato l’ammissione alla poule promozione per la serie C.

Ufficio stampa Dinamo Basket Brindisi