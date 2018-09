“Brindisi al centro” è il tema di un incontro con il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, che si terrà Lunedì 24 settembre alle ore 18.30 presso il Salone Parrocchiale “Don Francesco De Benedictis” della Chiesa “San Giustino De Jacobis” del quartiere Bozzano.

Sarà l’occasione per dibattere sui tanti problemi che attanagliano la città e le possibili loro soluzioni, ma anche per conoscere le difficoltà incontrate in questa prima fase di governo della città.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, prevede il saluto del Parroco, Don Cosimo Posi, e l’intervento introduttivo di Francesco D’Aprile.

Modera il giornalista Carlo Amatori.