L’Unitalsi diocesana si ritrova Sabato 29 settembre presso la Parrocchia San Lorenzo da Brindisi

L’iniziativa rientra nel Triduo di preparazione alla Festa parrocchiale di San Lorenzo da Brindisi nel quartiere Sant’Elia di Brindisi in corso presso l’omonima chiesa guidata da Don Paolo Zofra che è anche Assistente diocesano dell’Unitalsi.

Un appuntamento che si ripete ormai da anni e che è diventato ormai un atteso momento di incontro per tutti i soci unitalsiani della sottosezione.

Il raduno è fissato per oggi Sabato 29 settembre alle 18,15 per il Santo Rosario. Alle 19 la celebrazione di ringraziamento dopo il Pellegrinaggio a Lourdes che si è svolto dal 5 all’11 settembre contro il Treno Bianco e con l’Aereo. Durante la Celebrazione sarà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli ammalati. Alla fine momento di festa per tutti con musica, balli.

Durante il cammino è risuonato forte il “Fate quello che egli vi dirà” che ha accompagnato tutti i pellegrinaggi dell’Unitalsi Pugliese. Pellegrini, ammalati e volontari hanno potuto ancora una volta sentire il miracolo della conversione, accompagnata dalla gioia del servizio e dell’incontro con Gesù.

Una occasione importante per i volontari, ammalati e pellegrini che hanno condiviso l’esperienza forte del pellegrinaggio, ma anche per chi, pur non avendo partecipato, segue la vita di una associazione che ormai da oltre 110 “Prende per mano chi ha bisogno”.

Al raduno prenderanno parte circa 100 persone guidate dal presidente di sottosezione, Donato Zigrino e provenienti dai gruppi Unitalsi di Brindisi, San Pietro Vernotico, Sandonaci, San Pancrazio, Latiano, San Vito dei Normanni, Locorotondo ed Ostuni.

Sarà l’occasione anche per parlare dei prossimi appuntamenti dell’associazione. Una esperienza unica per i giovanissimi che vogliono avvicinarsi all’associazione vivendo una esperienza di gioia e condivisione.

