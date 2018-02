“Le proteste dei genitori della scuola materna Giovanni XIII sono assolutamente giustificate, in quanto si vuole privare il quartiere Sant’Angelo di un punto di riferimento insostituibile. Questa scuola è un pezzo di storia e non è giusto sopprimerla per meri calcoli ragionieristici.

È giusto, a questo punto, che il commissario prefettizio si astenga dall’assumere questa decisione, domandando il tutto al prossimo sindaco.

Una attesa di qualche mese non pregiudicherà nulla e quindi è incomprensibile questa fretta. A meno che non si stia facendo di tutto per eliminare la scuola per creare un parcheggio intorno all’ex hotel Mediterraneo.

Sarebbe una follia, soprattutto perché non si gioca sulla pelle dei nostri bambini”.

COMUNICATO STAMPA

Lino Luperti – Coerenti per Brindisi