Amministrare una città non significa rispondere esclusivamente a calcoli ragionieristici che impongono tagli indiscriminati. Occorre tenere presenti tanti fattori, a cominciare dal valore che le strutture che si intendono chiudere hanno assunto nel corso del tempo. E’ il caso della scuola materna “Giovanni XXIII” di viale Aldo Moro (attigua all’ex Hotel Mediterraneo). Dal prossimo anno scolastico verrà chiusa, nonostante abbia rappresentato per lunghi anni una punta di eccellenza nella nostra città.

Non mettiamo in dubbio il decremento demografico e le necessità di bilancio del Comune, ma chiediamo al Commissario prefettizio di soprassedere rispetto a tale decisione, mettendo in conto anche il fatto che non si tratta di una semplice struttura scolastica, bensì di un riferimento per la popolazione del rione Sant’Angelo.

COMUNICATO STAMPA

Lino Luperti – Coerenti per Brindisi