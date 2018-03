In occasione della Festa delle donne, che si celebra in tutto il mondo l’8 marzo, LyondellBasell e Cuore di Donna organizzano un incontro di presentazione della mostra fotografica di Luigi Cataldo “Life is Woman – Volti di donne che hanno sconfitto il cancro”.

Il progetto fotografico al quale l’associazione Cuore di Donna e il fotografo Luigi Cataldo hanno lavorato per diversi mesi, vuole essere un omaggio alle donne che hanno affrontato e sconfitto un cancro. I loro volti e i loro sorrisi rappresentano la forza e la voglia di rinascita che contraddistingue chi affronta a muso duro anche una malattia difficile.

All’evento di presentazione alla stampa interverranno: il Prof. Saverio Cinieri Direttore dell’UOC di oncologia medica e Breast Unit dell’ospedale Perrino di Brindisi per parlare dell’importanza della prevenzione, Tiziana Piliego Referente Cuore di Donna Brindisi e Luigi Cataldo, autore degli scatti.

La mostra sarà inaugurata al pubblico nello stesso pomeriggio alle ore 18.00 e sarà visitabile fino al prossimo 18 marzo nella sala della ex Corte d’Assise.

“Life is Woman” gode del Patrocinio morale del Comune di Brindisi e di Europa Donna Italia ed è sostenuta da LyondellBasell.