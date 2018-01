LyondellBasell (NYSE: LYB), multinazionale presente anche in Italia con sedi a Brindisi, Ferrara e Milano, è stata nominata tra le aziende più ammirate al mondo nel 2018 – World’s Most Admired Companies – da Fortune Magazine. E’ la prima volta che LyondellBasell, azienda leader nel settore delle plastiche, chimica e raffinazione, riceve questo premio.

“È sufficiente guardare l’operato dei lavoratori del sito di Brindisi per comprendere cosa rende davvero grande questa società” dichiara Gianpiero Manca, Direttore del Sito Brindisi. “Ogni giorno i nostri dipendenti lavorano puntando all’eccellenza nella sicurezza e nell’affidabilità dei nostri impianti. L’innovazione e la qualità dei nostri prodotti“ conclude Manca ”anticipano soluzioni che migliorano la vita rispondendo alle sfide del futuro”.

“Un premio” sottolinea il CEO Bob Patel “che è al 100 per cento attribuito a tutti i nostri team nel mondo che stanno stabilimento il benchmarck dell’eccellenza nell’industria chimica, ogni giorno. Sono umili, desiderosi di fare meglio e concentrati nel mantenere la promessa di diventare la società più apprezzata nel nostro settore e con la migliore gestione”.

L’elenco, che è valutato e votato da manager – compresi dirigenti, direttori e analisti finanziari – di diversi settori, fa riferimento alle performance della società in 9 aree principali – abilità di attrarre e mantenere i talenti, qualità del management, responsabilità sociale, innovazione, qualità dei prodotti e servizi, uso degli asset a livello corporate, solidità finanziaria, valore dell’investimento a lungo termine e competitività a livello mondiale.

LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo nel campo dei materiali plastici, dei prodotti chimici e della raffinazione. Grazie a 13.000 dipendenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali plastici e prodotto che sono la chiave per trovare soluzioni alle moderne sfide come il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie imballaggi leggeri e flessibili, la purezza dell’acqua grazie a tubature sempre più resistenti e versatili e il miglioramento di sicurezza, del comfort e dell’efficienza del combustibile di molti veicoli e autocarri. LyondellBasell vende prodotti in circa 100 Paesi ed è il principale concessore di licenze al mondo per le tecnologie relative al polipropilene e alle poliolefine. Nel 2018 LyondellBasell è stata nominata una delle società più ammirate nel mondo, the World’s Most Admired Companies da Fortune Magazine. Per maggior informazioni su LyondellBasell: www.lyondellbasell.com