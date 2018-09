“Il Movimento 5 Stelle ad Ostuni c’è e sta lavorando per proporre il proprio progetto alle prossime competizioni elettorali amministrative della città. Proseguono a tal fine, ogni venerdì pomeriggio, gli incontri tra attivisti, simpatizzanti e cittadini che vogliano avvicinarsi e proporre le proprie idee per la valorizzazione della città. Agli incontri è presente anche la deputata Valentina Palmisano che, nell’occasione, ascolta e raccoglie le istanze della cittadinanza per quanto di competenza del Governo centrale.

L’intento è quello di coinvolgere i cittadini nella realizzazione del programma elettorale e, perché no, anche nella scelta del possibile candidato sindaco.

A breve verranno date informazioni in tal senso. Si invitano tutti gli ostunesi che vogliano sentirsi parte attiva della propria città, a seguire la pagina Facebook “Ostuni 5 stelle” per essere sempre informati sulle varie iniziative in essere”.

COMUNICATO STAMPA M5S OSTUNI