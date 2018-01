“Anche a Brindisi il Movimento 5 Stelle aderisce all’iniziativa nazionale per festeggiare l’epifania #GiocattoliInMovimento. Tutti i cittadini, grandi e piccoli, sono invitati a partecipare.” lo dichiara il consigliere regionale brindisino del Movimento 5 Stelle, Gianluca Bozzetti. “I bambini potranno condividere i loro giocattoli, giocare assieme ad altri coetanei e poi lasciare i loro vecchi giochi in dono ad un nuovo amico. Sarà un momento divertente per i più piccoli, ma anche educativo perché oltre al divertimento ci sarà una vera e propria lezione di vita per tutti i piccoli: ogni regalo vecchio donato sarà infatti un regalo nuovo per un coetaneo meno fortunato.”

“Giocattoli in MoVimento” è un’iniziativa del MoVimento 5 Stelle che si terrà nel giorno dell’Epifania e che si rivolge a famiglie e bambini meno fortunati. L’evento che riguarda grandi e piccini e che prevede la raccolta e lo scambio di giocattoli e libri, si terrà il 6 gennaio nel punto di incontro/ascolto sito in centro città in via Bastioni Carlo V 17/19 dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

“Riteniamo che l’aspetto ludico della crescita di un bambino sia parte fondamentale per la formazione di quelli che andranno a costituire la nostra società futura, – prosegue Bozzetti – imparare giocando è da sempre lo strumento migliore per insegnare ai più piccoli i principi fondamentali che governano una buona società, il rispetto del prossimo, il donare, il rispetto dell’ambiente, la cura del proprio bene, il riuso per limitare gli sprechi, e molto altro ancora, tutti elementi che se appresi da bambini formeranno un adulto coscienzioso e corretto. Insomma divertimento e solidarietà senza dimenticare il rispetto per l’ambiente, educando all’economia circolare e aiutando anche chi è più in difficoltà. I giocattoli e i libri raccolti – conclude – saranno infine donati a case-famiglia o ospedali.”

Responsabile Comunicazione M5S Puglia