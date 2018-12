Negli scorsi mesi siamo intervenuti per denunciare l’assurda condizione di difficoltà in cui versano i dipendenti della Gazzetta del Mezzogiorno, una testata storica in difficoltà a causa di una inchiesta giudiziaria in capo al suo editore.

La levata di scudi a loro difesa è resa ancor più necessaria dal fatto che la pluralità dell’informazione è democrazia, e solo proteggendo le nostre realtà editoriali avremo la garanzia di una informazione completa e incondizionata.

La sofferenza dei lavoratori della Gazzetta è molto sentita da noi tutti, abituati da sempre all’analisi libera e puntuale che la Gazzetta stessa ci fornisce. Adesso i lavoratori ci chiedono di accorrere in loro aiuto concretamente: per giorno 29 dicembre occorrerà acquistare almeno una copia in più, prenotabile entro il 27.

Per questo motivo dichiariamo sin da adesso che la CGIL di Brindisi entro il 27 Dicembre prenoterà presso il proprio fornitore un numero di copie simboliche della Gazzetta del Mezzogiorno, e tanto per dimostrare tutta la solidarieta’ e vicinanza ai professionisti della Gazzetta che in questo momento, di fatto, attesa la Amministrazione Giudiziaria in essere, non hanno un editore.

Siamo fermamente convinti che i lavoratori di questa storica testata giornalistica debbano essere aiutati dando pieno riconoscimento al loro attento e professionale lavoro: per la giornata del 29 dicembre la CGIL acquisterà un cospicuo numero di copie, con l’auspicio che tanti altri vorranno contribuire ad esprimere concretamente la loro solidarietà a chi da sempre si occupa e preoccupa di portare nelle nostre case gli accadimenti del mondo. Solo così saremo in grado di dimostrare concretamente tutta la fiducia e la solidarietà che stiamo esprimendo

Antonio Macchia

Segretario Generale CGIL Brindisi