Difficilmente non trovo le parole adatte …. ma oggi è difficile.

Un grazie infinito per la valanga di voti dati al Movimento 5 Stelle …. voti sentiti, sinceri e di speranza!

È grande il senso di responsabilità che sento ed è altrettanto grande la gratitudine che provo.

Ora so che il Movimento 5 Stelle non è solo il mio sogno ma anche quello di 54.145 elettori che hanno crociato il simbolo del Movimento!

Non vi deluderemo!

Il cielo di puglia è stellato!

Ancora grazie!

ANNA MACINA – M5S