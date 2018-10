LETTERA APERTA AL SINDACO

Egregio Sindaco,

stamane una pioggia intensa durata quasi un’ora, per fortuna non una bomba d’acqua, ha creato non pochi disagi in via Torre, piazza B.Longo, via De Virgilis via Francavilla via Mesagne e via Cavour dove l’acqua ha raggiunto i venticinque centimetri. Mancavano le barche. Ed ogni volta che piove è sempre peggio.

E’ l’ennesima volta che intervengo sullo argomento senza mai trovare risposta.

Latiano se, Lei non lo sa, egregio Sindaco ha la più vasta rete di fogna bianca della Puglia anzi dell’Italia meridionale grazie al lavoro degli amministratori succedutosi negli anni “80” “90”, si tratta di una rete di diecine di chilometri.

Ebbene questa grossa opera ha bisogno come tutte le opere pubbliche di manutenzione ordinaria e sopratutto di pulizia. Infatti la fogna bianca come sostiene il manuale idraulico ha bisogno di pulizia ” prima delle piogge e dopo le piogge”.

E’ dal 1994 che a Latiano i canali di fogna bianca non si si puliscono perchè tutte le amministrazioni che si sono succedute hanno pensato molto di più all’effimero. Se a ciò si aggiunge la scarsa pulizia delle strade che provoca con le carte e gli stracci l’occlusione dei pozzetti di scarico ecco che l’acqua non trovando sfogo provoca, per fortuna, solamente i disagi che si sono verificati oggi.

Che aspettiamo che la prossima pioggia o qualche bomba d’acqua provochi danni irreparabili?

E’ molto semplice prevenire questi fenomeni: occorre recuperare qualche euro che si spende per l’effimero, ( e sono tanti) ed investirli non dico due volte l’anno nella pulizia di questa opera colossale; ma almeno una volta l’anno come hanno fatto tutti gli amministratori che si sono succeduti fino agli anni 90.

Nella speranza che questa mia trovi finalmente riscontro la saluto cordialmente.

VITTORIO MADAMA