Domani, venerdì 10 Agosto, alle ore 21.00, a Cisternino nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Cimitero Vecchio), nell’ ambito della Rassegna Musicale “Made in Cisternino” del Comune di Cisternino, organizzata con il Teatro Pubblico Pugliese: Fabrizio Scarafile e Vince Abbracciante,

concerto di sax e fisarmonica.

FABRIZIO SCARAFILE

Sassofonista, flautista, compositore

Nato a Cisternino (Brindisi), classe 1983, inizia lo studio della musica con il pianoforte,

la batteria ed in seguito col sassofono e il flauto.

Diplomato in Sassofono Classico sotto la guida del Maestro Vittorio Cerasa ed in Musica Jazz sotto la guida del Maestro Gianni Lenoci presso il conservatorio “Nino Rota” di Monopoli (Ba). Contemporaneamente ha studiato per 2 anni sassofono e improvvisazione jazz con Emanuele Cisi presso “l’Arcademia dello Spettacolo” di Omegna (Verbania) e per un anno col sassofonista canadese Robert Bonisolo presso la scuola di musica “T.Monk” di Vicenza. Nel 2005 si trasferisce in Olanda dove conseguirà un Master Degree, specializzazione “jazz performer ” presso il “Royal

Conservatory” (Conservatorio Reale d’Olanda) con sede a L’Aja (Den Haag) perfezionandosi con il sassofonista statunitense John Ruocco. Nel 2006 viene accettato per studiare (Erasmus) in Francia presso il dipartimento di jazz e musiche improvvisate del CNSMDP, Conservatorio Nazional Superiore di Musica e Danza di Parigi dove studia con Riccardo Del Fra, François Théberge, Glen Ferris, Dré Pallemaerts.

Vincitore del premio Baronissi Jazz 2001(cat. emergenti), è risultato finalista al 1° International Massimo Urbani Award, tenutosi a Camerino (Mc) nel Marzo 2004 e all’ottava edizione del Premio Nazionale Massimo Urbani, tenutosi a Urbisaglia (Mc) a Settembre 2004 dove ha vinto 1 borsa di studio per frequentare i seminari estivi di Siena jazz 2005. Qui si perfeziona seguendo i corsi di Enrico Rava, Franco D’Andrea, Stefano Battaglia, Claudio Fasoli, Pietro Tonolo ; vince inoltre una borsa di studio e va a rappresentare l’Italia e Siena Jazz presso il 16° Meeting della I.A.S.J (International Association of Schools of Jazz) tenutosi nel giugno 2006 a Louisville (Kentucky), U.S.A. Vincitore del 1° premio “Amersfoort Jazz Talent Award” (Olanda, 2006) e del 4° presso Jazz Hoeilaart International Competition (Belgio, 2006), 2° premio presso il “Vittoria Jazz Rotary Award”“ (Sicilia, 2009) semifinalista presso il Bucharest International Jazz Competition (Romania, 2007) e presso l’Esprit Jazz (esibendosi nel jazz club Sunset di Parigi, 2007) col Nicola Andrioli Paris 4et.

Partecipa a workshops con: Steve Grossman, George Garzone, Jerry Bergonzi, Dave Liebman, James Spaulding, Rick Margitza, Barry Harris, Jarmo Savolainen, J.D. Allen, Fabio Morgera, Stefano Di Battista, Emanuele Cisi, Rosario Giuliani, Enrico Rava, Claudio Fasoli, Franco D’Andrea, Bob Bonisolo, Pietro Tonolo, Eddie Henderson, Daniel Humair, Michel Portal, Billy Hart, Dave Santoro, Stefano Battaglia, Renato Chicco, Marco Tamburini, Renato Serio, Gerardo Iacoucci, ecc.

Si è esibito con: Keith Tippett, Louis Moholo, Evan Parker , Dave Liebman, Ernst Reijseger, Toquinho, Eddie Henderson, George Garzone, Mimi Verderame, Bart De Noolf, Emanuele Cisi, Francesco Bearzatti, Jenny B, Joy Garrison, Marco Tamburini, Andrea Tofanelli, Massimo Moriconi, Renato Sellani, Nico Morelli, Roberto Ottaviano,Giuseppe Bassi, Gianni Lenoci, Az’shi Osada , Jean Derome, Joane Hétu, Gerardo Iacoucci, tra gli altri.

Ha suonato con la big band del Royal Conservatory (1^ Sax tenore) al North Sea Jazz Festival (Rotterdam, 2006). Selezionato nel 2006 per partecipare alla prima edizione di “JM Jazz World”, progetto pilota di Jeunesses Musicales International . Con questa orchestra giovanile internazionale di jazz si è esibito in diretta radio presso lo “Studiju BAJSIC” della Radio Nazionale Croata (HRT) di Zagabria, e presso il prestigioso club di jazz austriaco “Porgy & Bess” di Vienna.

Nel 2009 si trasferisce a Madrid dove comincia la sua attivita’ free lance, esibendosi e collaborando con i maggiori musicisti resdenti nella capitale. Suona infatti con Alain Pérez (bassista di Paco de Lucia, Isaac Delgado, Chucho Valdés & Irakere, ecc), Javier Masso’ “Caramelo” (pianista di Celia Cruz, Paquito De Rivera, ecc), Jerry Gonzales, Georvis Pico, Dany Noel e tanti altri.

Nel 2010 entra a far parte del gruppo del compositore uruguaiano Jorge Drexler (Premio Oscar e 2 Grammy Awards) con il quale si esibisce in tutta Spagna e Latino- America nei piu’ importanti teatri (Gran Rex di Buenos Aires, Teresa Carreño di Caracas, Caupolican di Santiago del Chile, Metropolitan di Città del Messico, ecc). Con Drexler realizza due tournée mondiali esibendosi più di 150 concerti in 14 nazioni.

Nel 2014 partecipa alla registrazione del disco “Bailar en la cueva” (Warner music Spagna, con ospite il cantante/compositore brasiliano Caetano Veloso), che si aggiudica un Latin Grammy Award 2015 nella categoria “miglior registrazione dell’anno” con il brano “Universos paralelos”.

Si è esibito in: Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Croazia, Ecuador, Francia, Germania, Guatemala, Italia, Lituania, Messico, Olanda, Panamà, Perù, Portogallo, Repubblica Dominicana, Spagna, Turchia, Uruguay, USA, Venezuela.

Fabrizio è il sassofonista titolare del collettivo spagnolo di jazz “Patáx” , band guidata dal percussionista/arrangiatore americano Jorge Pérez (Berklee), con cui ha registrato 4 dischi, 3 DVD live, e si esibisce in tutto il mondo promuovendo e diffondendo la fusione tra il jazz afrocubano ed il flamenco spagnolo.

Nella sua attività di freelance Fabrizio ha collaborato alla realizzazione di più di 20 dischi, DVD, applicazioni musicali multimedia, trasmissioni televisive, ecc per etichette e produzioni musicali in tutto il globo.

Vince Abbracciante – fisarmonica, organo, tastiere

(Dizionario del jazz italiano, 2014).

Di lui Richard Galliano ha detto: “Chi più mi ha impressionato è un giovane italiano, originario della Puglia: si chiama Vincenzo Abbracciante. In ogni brano mi ha imbarcato in una storia e commosso.” (Jazzman, 2005)

Nasce ad Ostuni nel 1983. All’età di otto anni intraprende gli studi musicali con il padre Franco e con A. Sanese. Ha studiato e frequentato master class con Franco D’Andrea, Bruno Tommaso, Richard Galliano, Joelle Leandre, Steve Potts, Gianni Lenoci, Roberto Gatto, Dado Moroni, Jacques Mornet, Gianluca Pica, Rosario Giuliani, Gian Vito Tannoia e si diploma in musica jazz, primo livello, presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

Si è laureato in Fisarmonica Classica, secondo livello, presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, con lode e menzione speciale.

Nel 2000 vince il “25° concorso internazionale Città di Castelfidardo” e nel 2003 vince il 53° Trofeo Mondiale di fisarmonica. Dal 2000 è testimonial delle fisarmoniche Borsini di Castelfidardo.

Si è esibito nei cinque continenti: Germania, Brasile, Stati Uniti, Indonesia, Malesia, Tailandia, Singapore, Inghilterra, Austria, Francia, Spagna, Sud Africa, Cina, India, Corea Del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Libano, Danimarca, Russia, Olanda, Lettonia, Lituania e Canada, esibendosi in festival e jazz club prestigiosi, suonando con musicisti di spicco: Javier Girotto, Gabriele Mirabassi, Fabrizio Bosso, Juini Booth, Peppe Servillo, John Medeski, Richard Galliano, Marc Ribot, Flavio Boltro, Carlo Actis Dato, Bruno Tommaso, Giovanni Amato, The Bumps (Davide Penta & Antonio Di Lorenzo), Roberto Ottaviano, Paola Arnesano, Luca Ciarla, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Jenny B, Heidi Vogel.

Nel 2006 si avvicina alle tastiere vintage, come l’organo Hammond, Farfisa, Rhodes e altri, dando sfogo alla sua vena creativa e psichedelica.

Nel 2009 progetta insieme a Carlo Borsini un nuovo sistema per il cambio dei registri della fisarmonica, che permette di ampliare la gamma sonora del suo strumento. La nuova fisarmonica, dopo più di un anno di costruzione e progettazione, è stata presentata ufficialmente alla fiera di Francoforte in Aprile 2011. Nello stesso anno gli viene attribuito dal Festival Internazionale di Castelfidardo il prestigioso premio “VOCE D’ORO”, riconoscimento attribuito storicamente a quanti con la loro musica promuovono l’immagine della fisarmonica.

Nel 2012 pubblica il primo album jazz come leader dal titolo “Introducing…”, nell’album è presente il leggendario contrabbassista newyorkese Juini Booth.

Nel 2013 viene premiato dal festival ARGOJAZZ di Marina di Pisticci (MT) come “Miglior Strumentista 2013′′.

Nel 2017 pubblica il suo secondo album dal titolo “Sincretico”, prima gemma della sua discografia, contenente otto nuove composizioni per fisarmonica, quintetto d’archi e chitarra.

Dal 2017 il calco della sua mano destra viene conservato presso il “Museo Internazionale delle Impronte dei Fisarmonicisti” di Recoaro Terme (VI).

Nel 2018 vince il Bucharest International Jazz Competition con il suo trio.

Ha scritto colonne sonore per i film del regista Gianni Torres:

– “Le Mamme di San Vito” (2010). Il film ha vinto il premio Globo Tricolore 2011 – Brazil/Cinema.

– “Unique” (2014)

– “Angels in Bangkok” (2016)

Discografia:

Leader

2012 – Introducing… – Bumps Records

2017 – Sincretico – Dodicilune

Co-leader

2008 – The Dharma Bums – i Tàngheri with Marc Ribot (aka The Bumps) – Universal

2011 – Playin’ Italian Cinedelics – The Bumps – Bumps Records

2012 – TANGO! – Arnesano/Abbracciante – Four Records

2015 – Al di sopra di ogni sospetto – The Bumps – Bumps Records

2017 – MPB! – Arnesano/Abbracciante – Dodicilune

BIGLIETTERIA

Ticket : 5 euro

Prevendite disponibili:

Non Solo Edicola, Via Papini, 49

Edicola Granaldi, Corso Umberto I, 111

