Un varietà nel varietà che, ideato e prodotto dalla WonderArt Entertainment con il patrocinio del Comune di Brindisi ed il sostegno di Enel, sponsor ufficiale dell’evento e del laser show in particolare, è un mix esplosivo di luci e magia capace di far rivivere al pubblico presente l’atmosfera di «Star Wars» e «Tron». In una scenografia con un led wall luminoso alle spalle degli artisti, mentre luci colorate si accendono e si spengono, un misterioso personaggio, con indosso un’armatura psichedelica, darà vita ad un gioco di luci ed effetti speciali dal grande impatto visivo, proprio di uno show nel corso del quale i raggi laser vengono manipolati come fossero solidi, per creare grandi illusioni.

Lo spettacolo, per un target di pubblico senza limiti, sarà, poi, impreziosito dalla presenza di due giovani ginnaste brindisine che, grazie alla collaborazione con l’Associazione Sportiva di Ginnastica Ritmica «Relevé» e l’Associazione Sportiva di Ginnastica Artistica «La Rosa», porteranno in scena una performance che renderà maggiormente bello e dinamico l’evento.

«L’idea è quella di uno spettacolo che diverta, stupisca e porti le famiglie a teatro nel periodo natalizio, magico per eccellenza – afferma la regista Francesca Bellucci – . Magia, energia, sport si fondono in un varietà che, pensato e realizzato con il patrocinio del Comune di Brindisi ed il sostegno con Enel, è rivolto ad un pubblico di tutte le età che, insieme con maghi, prestigiatori, fantasisti, sarà il vero protagonista di un evento davvero unico. A tal proposito, non posso che fare riferimento al Lightman Show, novità assoluta all’interno del Magic di quest’anno che, grazie alla collaborazione con Enel che ringrazio per aver scelto di affiancarci in questa iniziativa, renderà tutto particolarmente bello. Mi auguro quindi che la gente, tra meraviglia, stupore ed incanto, possa trascorrere una serata all’insegna delle spensieratezza, accantonando per un momento piccoli e grandi problemi quotidiani».

Il costo dei biglietti è di 15 euro in platea, 10 euro in galleria esclusi i diritti di prevendita. Con il FAMILY PACK è possibile avere lo sconto del 20% su ogni biglietto per famiglia da 4 persone in su.

Info e biglietti sono disponibili in prevendita tutti i giorni presso il Caffè del Teatro in via De’ Terribile 8, presso il Cinema Teatro Impero (il sabato e la domenica negli orari del cinema) in via De’ Terribile 6 oppure chiamando al 335.5851596 o al 339.1338519.

22 dicembre 2018

CINEMA TEATRO IMPERO – BRINDISI

ore 20:30