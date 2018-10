Di seguito riportiamo integralmente una interrogazione urgente scritta dal senatore Luigi Vitali, coordinatore regionale di Forza Italia, al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sulla situazione in cui versa il Tribunale di Brindisi.

Premesso che:

-il Tribunale Civile di Brindisi la sezione Lavoro è in affanno per la mancanza di giudici togati;

-inizialmente l’organico prevedeva 5 magistrati togati più gli onorari;

-successivamente l’organico è stato ridotto a 4 togati più gli onorari;

-attualmente sono in servizio 2 togati a due onorari;

-il carico complessivo della sezione ammonta a circa 10.000 cause e soltanto l’abnegazione del personale amministrativo ed il sacrificio degli attuali magistrati togati ed onorari fa si che vengano esaminate le questioni più urgenti; mentre tutte le altre vengono rinviate in attesa della ricomposizione dell’organico con pregiudizio per l’utenza e disagi per l’avvocatura;

-sembrerebbe che, proprio per risolvere tale contingenza, siano stati assegnati a quella sezione da parte del Presidente della Corte di Appello di Lecce 2 magistrati specializzati;

-di conto pare per dette unità sia stato richiesto il posticipato possesso svilendo, di fatto, le motivazioni che avevano indotto l’urgente assegnazione .

Di conseguenza il Senatore Vitali chiede di sapere con urgenza e per iscritto;

-se la situazione del Tribunale di Brindisi esposta risulta conosciuta al Ministro;

-cosa intende fare per regolarizzare la situazione della Sezione Lavoro;

-se risulta plausibile da un lato assegnare due magistrati e dall’altro chiedere il posticipato possesso;

-se, di conto, non sia necessario ed opportuno anticipare la presa di possesso da parte dei magistrati assegnati.

Senatore Luigi Vitali