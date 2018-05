Per l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianfranco Coppola il cerchio si chiude con la nomina del settimo assessore, a cui questa mattina sono state ufficialmente affidate le deleghe alla promozione delle attività sportive, iniziative per il tempo libero, politiche giovanili e pari opportunità. Un ruolo rimasto vacante dal 26 agosto scorso, data in cui veniva formalizzata la compagine amministrativa succeduta al precedente esecutivo tecnico, e ora affidato a Mariella Alessandra Monopoli, quarantaseienne ostunese, titolare di un’agenzia immobiliare. Questa mattina presso Palazzo di Città il Sindaco ha ufficializzato il decreto di nomina e il neo assessore ha contestualmente firmato l’incarico che la vedrà operare sino alla fine del mandato di Coppola.

«La scelta del settimo assessore, che doveva necessariamente ricadere su una professionista di sesso femminile – dichiara il Sindaco Coppola – non è stata semplice, ma ha portato all’individuazione di una figura che ritengo ampiamente all’altezza del delicato compito che andrà ad assolvere. Mariella Monopoli proviene dal mondo del tennis e in una città che conta oltre ottanta realtà sportive dilettantistiche e agonistiche è importante contare su una persona vicina a questo bellissimo, ma complesso settore. Il primo importante appuntamento con l’impegno amministrativo – continua Coppola – sarà quello di portare a compimento la procedura di gara per l’assegnazione degli impianti sportivi, ritirata in precedenza per una serie di disguidi giuridici, su cui bisogna necessariamente tornare. Ci avviamo a fare completa chiarezza in questo campo e ad affrontare un’altra importante questione, relativa alla drastica riduzione dei finanziamenti pubblici corrisposti sinora alle associazioni responsabili della gestione e della manutenzione delle strutture sportive comunali».



«Sono profondamente grata al Sindaco per la fiducia dimostratami – dichiara il neo assessore Mariella Monopoli – e sono entusiasta, anche se ancora un po’ incredula, di poter ricoprire per la prima volta nella mia vita un incarico così importante. Motivata a fare del mio meglio, sono pronta ad approfondire ogni questione attenga alle mie responsabilità e a dare il mio fattivo contributo per sostenere l’attività sportiva nella mia città e soprattutto a favore della collettività».

«Do il benvenuto al nuovo assessore – dichiara il vicesindaco Guglielmo Cavallo – e a nome dell’intera Giunta le auguro buon lavoro. L’assessore Monopoli ha davanti a sé un compito impegnativo, ma sento che possiede le energie necessarie per operare in maniera concreta e opportuna».