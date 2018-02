La presentazione di Lydeka, i chiarimenti sulla vicenda Lalanne ed il futuro pivot della New Basket Brindisi: questi i temi della conferenza stampa odierna del Presidente Nando Marino.

Marino ha annunciato che Cady Lalanne ha rescisso il contratto in essere con la Happy Casa Brindisi. “Da parte della società vanno al giocatore i migliori auguri di buon prosieguo della propria carriera, ringraziandolo per l’impegno profuso durante tutto l’arco della stagione sportiva”.

Il corposo buy-out sarà impiegato per un giocatore con passato in NBA. Il presidente non ha fatto nomi ma lasciato trapelare l’interesse per Murphy.

Questo il video integrale della conferenza stampa: