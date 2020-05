Mercoledì 06 Maggio su Idea Radio, nel corso della trasmissione “LIVE!” condotta da Jossie Donatiello, dalle 16:00 alle 19:00 sarà ospite MARIO BIONDI per presentare il progetto “ NEMICO INVISIBILE ”. E’ già in radio il singolo benefico ” IL NOSTRO TEMPO “.

Tra le tante iniziative – nate dalla creatività di questo tempo apparentemente sospeso – c’è l’idea del progetto “NEMICO INVISIBILE”, concepita dall’inedito trio Mario Biondi, Annalisa Minetti, Marcello Sutera e che vede la partecipazione in musica e voce anche di Dodi Battaglia, Gaetano Curreri, Petra Magoni, Jean-Paul Maunick (Incognito) e il rapper Andrea Callà, insieme a tanti vocalist, artisti e musicisti che hanno aderito con forza, energia e vitalità a questa iniziativa solidale volta a sostenere ed accompagnare questi giorni incerti.

Il singolo benefico “IL NOSTRO TEMPO” (scritto da Biondi, Minetti e Veronica Brualdi e arrangiato da Sutera) è una sorta di lettera in musica, piena di slanci verso il futuro e generata proprio per dare speranza e seminare amore. La registrazione è stata effettuata all’interno delle rispettive abitazioni in conformità alle normative vigenti.

Gli artisti scendono in campo per contribuire attivamente ed essere di conforto e di aiuto a tutti coloro che hanno bisogno di maggiore assistenza in questo tempo di “coprifuoco”, dai malati in ospedale agli anziani soli in casa. Proprio per questo quanto ricavato, sarà devoluto ad “AUSER” l’Associazione di volontariato e di promozione sociale che nelle diverse regioni Italiane, con dedizione, sta portando avanti iniziative di sostegno per le persone più fragili, sole e anziane durante l’emergenza sanitaria COVID-19.

Sarà il Presidente di “Auser”, Enzo Costa a rendicontare e condividere tutte le iniziative legate al progetto attraverso il proprio staff. Per la precisione saranno devolute tutte le somme raccolte attraverso le varie piattaforme digitali di downloading e di streaming, la monetizzazione delle visualizzazioni del videoclip sul canale Youtube, gli introiti editoriali e le somme derivanti dalle vendite delle T-shirt dedicate, sul conto corrente bancario preposto all’iniziativa – IBAN IT 67 X 03111 03253 000000010815 intestato a “Auser” Presso: Ubi Bank via Crociferi 44 – 00187 Roma.

Tali introiti saranno trasparenti, rendicontati e resi pubblici attraverso le pagine social istituite a tale scopo.

Sarà possibile seguire l’intervista su Idea Radio, in streaming sul sito idearadionelmondo.it e tramite smartphone e tablet scaricando la app Idea Radio nel Mondo sugli store Android, Ios o Windows Mobile.