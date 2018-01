I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno deferito in stato di libertà, per furto aggravato in concorso, i coniugi C.D. 57enne e B.F., 44enne del luogo.

Gli operanti, a seguito dell’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza di un’abitazione rurale in contrada Minicardo, hanno accertato che i due, nella serata del 7 gennaio, dopo aver danneggiato il cancello d’ingresso, hanno asportato alcune galline dal pollaio.