Martedì 20 agosto 2019 alle ore 17.30 il “Giardino dei Vescovi” del Museo Diocesano di Ostuni (Br) aprirà le sue porte al mondo delle fiabe con l’ultimo appuntamento di “FAVOLE IN GIARDINO- I Racconti della Città Bianca”

L’evento, proposto da M’Arte Turismo e ideato dall’Associazione Ar.Tur in collaborazione con il Museo Civico di Ostuni, condurrà grandi e piccoli nel mondo dei racconti popolari, avvalendosi di metodi di narrazione antichi ma sempre appassionanti.

Nel corso dell’evento i bambini e le loro famiglie saranno condotti nel mondo delle fiabe popolari, che prenderanno vita attraverso l’antica arte del Kamishibai (teatrino di immagini di tradizione giapponese). Il racconto sarà seguito da un laboratorio creativo, dove i bambini potranno dare sfogo alla loro fantasia, rivivendo attivamente l’esperienza del racconto animato.

Con “Favole in giardino” si vuole proporre un intrattenimento di qualità rivolto a tutta la famiglia, dando modo di avvicinare i bambini alla pagina scritta in modo piacevole e coinvolgente.

L’evento si svolgerà in un luogo di cultura molto prezioso per tutta la comunità, il Museo Diocesano, reso nuovamente disponibile grazie alla gestione del Museo Civico di Ostuni.

Per informazioni e prenotazioni:

Maria Concetta Velardi

tel. 347 5247152

Associazione Culturale Ar.Tur – Luoghi d’Arte e d’Accoglienza

fb: ArTur Luoghi d’Arte